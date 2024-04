Lazio-Juve, Orsato e quel precedente in Coppa Italia

La Juventus sta preparando la sfida di ritorno contro la Lazio in Coppa Italia. Allegri ne ha parlato in conferenza alla vigilia come uno degli obiettivi più importanti della stagione, oltre all'arrivo tra le prime quattro per la Champions. Dopo il 2 a 0 dell'andata all'Allianz firmato Vlahovic-Chiesa, i bianconeri partono da una posizione di vantaggio all'Olimpico. Proprio in queste ore l'AIA ha diramato la nota con le designazioni arbitrali della semifinale di ritorno contro i biancocelesti. A dirigere la gara tra Lazio e Juve sarà Daniele Orsato di Schio. Con il fischietto di Vicenza ci saranno gli assistenti Carbone e Perrotti con Marcenaro come quarto ufficiale. Al Var Di Paolo e Irrati all'Avar.

Orsato, Lazio-Juve e precedente in finale di Coppa Italia Per Daniele Orsato i precedenti con la Juventus sono ben 43 nell'arco della sua carriera con un bilancio favorevole ai bianconeri con 23 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte. In campionato ha arbitrato per due volte soltanto la gara tra bianconeri e Lazio: un successo (2-1) e un pari a favore della squadra allenata da mister Allegri. Allargando il cerchio, però, troviamo anche una gara in Coppa Italia e curiosamente una finale.

Anche in quella occasione la partita è stata giocata all'Olimpico di Roma nella stagione 2014/15 e vinta in rimonta per 2 a 1 ai tempi supplementari dalla Vecchia Signora. Alla rete di Radu hanno risposto Chiellini e Matri per sigillare un successo importante a livello nazionale. Particolarità: sulla panchina dei bianconeri c'era Allegri mentre in quella biancoceleste Stefano Pioli.

Le designazioni delle semifinali di Coppa Italia L'AIA ha ufficializzato le designazioni per quanto riguarda le semifinali di ritorno della Coppa Italia: LAZIO – JUVENTUS Martedì 23/04 h.21.00 ORSATO CARBONE – PERROTTI IV: MARCENARO VAR: DI PAOLO AVAR: IRRATI ATALANTA – FIORENTINA Mercoledì 24/04 h. 21.00 LA PENNA GIALLATINI – DEL GIOVANE IV: MARCHETTI VAR: AURELIANIO AVAR: MARINI

© RIPRODUZIONE RISERVATA