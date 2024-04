Tudor e il pregio della Juve: "Loro lo fanno in modo ottimo, noi ci lavoriamo"

Tudor e la partita con la Juve in Coppa Italia

Tudor ha poi spiegato "I giocatori se la preparano da soli una partita del genere, se da solo non capisci non c'è niente da fare. A tutti piace giocare queste partite, le motivazioni sono al massimo e per me è più facile preparare questa partita. Si mette maggior attenzione possibile nel non sbagliare niente". Poi, ha aggiunto: "Lavoro in difesa? È una cosa che abbiamo analizzato, stiamo subendo qualche gol per degli errori difensivi. Qua c'erano tanti imput sulla zona, ora lavoriamo tanto sul duello e andando tanto in avanti perdi la lucidità nel tornare indietro e coprire meglio. È difficile ottenere tutto, magari su alcune cose ottieni risposte migliori, più lavori su un aspetto più sei bravo, però magari perdi qualcosa su altro. Dobbiamo lavorare per avere quella solidità e per stare sul pezzo anche quando si difende bassi, quella cosa che la Juve fa in maniera ottima. Loro sono bravi in quello".