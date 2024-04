Atalanta, obiettivo rimonta: "Dopo Liverpool più fiducia, possiamo ribaltarla"

Giornata di vigilia per il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Dopo l'1-0 firmato Mandragora al Franchi, i nerazzurri sono chiamati a rimontare davanti al proprio pubblico per centrare la terza finale dell'era Gasperini. Un'occasione per vendicare le due precedenti sconfitte, arrivate contro la Lazio di Inzaghi nel 2019 e contro la Juve di Pirlo nel 2021. Di questo ha parlato il vice Tullio Gritti, che domani sostituità proprio Gasperini in panchina per via di una squalifica.