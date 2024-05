Finale Coppa Italia, vendita libera: tutti in coda per gli ultimi biglietti

Dalle 14 è iniziata la vendita "libera" dei biglietti per assistere ad Atalanta-Juventus , finale di Coppa Italia in programma mercoledì 15 maggio alle 21 allo stadio Olimpico di Roma . Ai sostenitori dell' Atalanta sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord; ai tifosi della Juve i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.

Finale Coppa Italia Atalanta-Juve, vendita libera: lunghe code

Concluse le fasi destinate dai club agli abbonati e ai possessori delle fidelity card, è caccia agli ultimi biglietti disponibili sul circuito VivaTicket. Non ci vorrà molto affinché vengano venduti, almeno stando alle lunghe code virtuali in corso. Circa un'ora di attesa stimata dal sistema informatico prima di avviare la procedura online per l'emissione dei titoli di ingresso.

Finale Coppa Italia Atalanta-Juve, quanto costano i biglietti

Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Tribuna Monte Mario € 220.00

Tribuna Monte Mario Laterale € 180.00

Tribuna Tevere € 170.00

Tribuna Tevere Laterale € 130.00

Distinti € 55.00

Curve € 30.00

non deambulanti e invalidi al cento per cento con accompagnatori € 50.00

Bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età’ ingresso gratuito senza diritto di posto.

Finale Coppa Italia, le indicazioni su come raggiungere Roma

Il conto alla rovescia, intanto, è iniziato e la Lega Serie A ha attivato una serie di iniziative in relazione alla mobilità sostenibile, invitando le tifoserie a seguire alcune indicazioni: per raggiungere Roma, prediligere lo spostamento in treno; gli spostamenti in città, preferire mezzi pubblici, servizi di sharing e, se non possibile, muoversi con i propri mezzi in gruppo (evitando una persona per auto). I possessori del biglietto avranno diritto ad un codice sconto su Frecciarossa per raggiungere Roma e alla gratuità del trasporto pubblico (metro, ferrovie e bus) per il giorno della partita all'interno del comune di Roma.