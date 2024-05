Lippi e la finale di Coppa Italia: "Juve capace di tutto. Noi vincemmo anche..."

La finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta è ormai alle porte. La Dea di Gasperini vuole prendersi la rivincita dopo la sfida persa nel 2021 contro i bianconeri allora allenati da Pirlo prima di dedicarsi all'ultimo match di Europa League contro il Bayer Leverkusen . Dall'altro lato la Vecchia Signora , sotto la guida di Massimiliano Allegri , vuole tornare a vincere un trofeo dopo tre anni per uscire da un periodo complicatissimo . A margine della prima edizione del premio Telenord-Gianni Di Marzio a Portofino, Marcello Lippi , ex allenatore sia di Juve che Atalanta, ha parlato della sfida dell'Olimpico.

Lippi, le parole su Atalanta-Juventus

L'ex tecnico della Dea e della Vecchia Signora ha dichiarato: "Con la Juve abbiamo vinto tante cose più importanti oltre alla Coppa Italia, un trofeo intercontinentale, una Champions League giocando quattro finali, cinque scudetti... la Juve ce la può fare, è capace di fare tutto. Però gli avversari sono forti. Io sono ex di entrambe e attualmente la Dea è la squadra più in forma della stagione, stanno giocando molto bene, ci credono molto, propongono un bel calcio e quindi sarà molto dura per la Juventus".