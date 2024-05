Atalanta-Juve, i convocati bianconeri: Allegri ne porta a Roma 23

La Juve è in partenza per Roma dove domani, 15 maggio, alle 21, sfiderà l'Atalanta in finale di Coppa Italia. Concluso l'allenamento mattutino alla Continassa. Alle 14 la partenza alla volta della capitale. La giornata proseguirà con una tappa al Quirinale, per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e, alle 19, con la conferenza stampa di presentazione del match a cui prenderanno parte Allegri e Danilo.