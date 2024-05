Lo riconoscete? La leggenda Juve alla finale con la maglia di Yildiz

ROMA - Finale di Coppa Italia 2024 allo Stadio Olimpico tra Juventus ed Atalanta, tra gli ospiti d'onore presente anche l'ex bianconero Claudio Marchisio con un outfit speciale. L'ex bianconero infatti ha optato per un outfit non banale per sostenere la squadra di Massimiliano Allegri vestendo la maglia di questa stagione con tanto di nome e numero sulla schiena ovvero il 15 di Kenan Yildiz! Insieme al "Principino" altri ex bianconeri presenti all'Olimpico come Mark Iuliano, Andrea Barzagli, Nicola Amoruso e Moreno Torricelli.