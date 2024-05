Albano stecca l'inno di Mameli, bufera Coppa Italia sul web: "Uno scempio"

Le reazione del web, prevale il disgusto

Sui social prevale il disgusto, questi alcuni dei commenti: "Al Bano è stato scelto per non fare sembrare il gioco di Allegri al cosa peggiore della serata", "Con Albano che canta l'inno nazionale siamo davvero pronti alla morte, l'intonazione l'abbiamo già seppellita", "Aver scelto un dinosauro come Albano per l'inno rende bene l'idea dell'universo spaziotemporale in cui si colloca la Lega Calcio. Se l'idea era quella di creare il cringe è riuscita benissimo", "Non sono mai stato così pronto alla morte come stasera, Con AlBano che disastra l'inno di Mameli", "Ancora stanno analizzando al VAR Albano che canta l'inno di Mameli per capire quante stecche ha collezionato". Tanti anche i meme: "Mameli che si sveglia dall'oltretomba dopo questa perfomance di Albano" e la foto di Pino Scotto, oppure il ricordo di Psy e la sua Gangam Style che venne sommersa dai fischi prima della finalissima tra Roma e Lazio del 2013: "Dopo aver assistito alla performance di Al Bano, sto seriamente pensando di rivalutare lo show di psy. Ed è tutto dire...".