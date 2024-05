Vlahovic, il vero dna Juve: "Bella la Coppa Italia, già penso ad altri trofei"

ROMA - La Juventus conquista la sua 15ª Coppa Italia battendo per 1-0 l'Atalanta grazie al gol ad inizio partita di Dusan Vlahovic. Le parole dell'attaccante serbo, nominato MVP della finale, nel post-partita ai microfoni di Sport Mediaset: "A caldo faccio fatica a parlare, ringrazio tutti, sappiamo quello che stavamo facendo quest'anno con le difficoltà che abbiamo affrontato. Abbiamo centrato i 2 obiettivi fissati ad inizio anno. Peccato per lo scudetto ma l'Inter ha vinto meritatamente, avevamo oggi una gran finale contro una grande squadra come Atalanta alla quale faccio i complimenti. Sto già pensando a vincere altri trofei".