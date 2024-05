Elkann: "È la vittoria del futuro Juve, dei nostri giovani straordinari"

ROMA - La Juventus conquista la sua 15ª Coppa Italia battendo per 1-0 l'Atalanta, le parole di John Elkann, amministratore delegato e numero uno di Exor (la holding di cui fa parte il club bianconero) a fine partita: "Bellissimo essere qui stasera vincere la coppa Italia tornare qui a Roma felice per tutti i ragazzi giovani alla Juve che non avevano ancora mai vinto".