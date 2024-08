Cerri-Cherubini, fattore Coppa: sorride la Carrarese e la Juve osserva

Leonardo Cerri, l'ariete di casa Juve e già decisivo con la maglia della Carrarese. Ci ha messo appena due giorni per rendersi protagonista perché a Carrara è arrivato l'1 agosto e sabato ha dovuto subito giocare la prima gara ufficiale in Coppa Italia. Non è partito dall'inizio, ma mister Calabro l'ha gettato nella mischia nella ripresa perchè con la sua fisicità avrebbe potuto dare una mano in zona gol. E così è stato.

Cerri-Cherubini: fattore C per la Carrarese Minuto 84: fuori Capello e dentro Cerri per gli ultimi scampoli di match e con il risultato in quel momento inchiodato sull'1-1. Cinque minuti, quanto è bastato all'ex attaccante della Next Gen per essere decisivo. Tiro di Cicconi che l'ariete classe è stato bravo a deviare in rete da pochi passi. Non è iniziata affatto male la sua avventura in Toscana con un gol alla prima gara ufficiale e la Juve osserva siccome gli ha rinnovato il contratto prima di mandarlo in prestito in B.

Non solo lui, perché protagonista della gara contro il Catania è stato anche Luigi Cherubini. L'esterno è arrivato in prestito dalla Roma ed è stato lui a portare momentaneamente in vantaggio la Carrarese. Anche lui entrato da poco in campo a inizio ripresa, è stato il più lesto a ribadire in rete la respinta corta del portiere siciliano. Pensare che a gennaio avrebbe potuto vestire la maglia bianconera perché, con il passaggio di Huijsen in giallorosso, si è parlato di un possibile arrivo a Torino dell'attaccante classe 2004. Era tutto fatto, ma poi ha scelto di restare a Roma e rinnovare il contratto con il club capitolino. Cerri e Cherubini potevano essere compagni alla Juve Next Gen, ma lo sono diventati con la Carrarese in B e ora vogliono continuare a divertirsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA