Conte avanti in Coppa Italia con il brivido: Modena ko solo ai rigori

NAPOLI - Parte col brivido l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: i partenopei hanno avuto la meglio sul Modena solo dopo i calci di rigori. I 90 minuti di gioco si sono conclusi sul punteggio di 0-0, anche se il Napoli ha dominato in lungo e in largo non trovando però la via del gol. Dal dischetto decisivi gli errori di Battistella e Zaro per i canarini allenati da Pierpaolo Bisoli mentre tra le fila dei partenopei ha sbagliato solo Cheddira.