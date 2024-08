Toro, Vanoli sorride: Zapata a segno e Cosenza ko in Coppa Italia

TORINO - Al Torino bastano la sfortunata autorete di Camporese , su cross di Ilic dopo appena 42 secondi dal calcio d'inizio, e il gol di Duvan Zapata , a sette giri di lancetta dal triplice fischio finale, per battere 2-0 il Cosenza ed accedere ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove ad attendere gli uomini di Paolo Vanoli ci sarà l'Empoli, reduce dal netto 4-1 inflitto al Catanzaro. I granata sbloccano subito il risultato ma non allentano la pressione, cercando invano il raddoppio con Ricci al 6 e Coco al 18', prima di lasciar spazio alla reazione calabrese , con Milinkovic che mantiene inviolata la propria porta nonostante i tentativi di Fumagalli, Ciervo, Mazzocchi, Florenzi e Lima. Ritmi più blandi nella ripresa, con il Cosenza che non riesce a dar seguito alla sfuriata della prima frazione. I padroni di casa, invece, sciupano un paio di situazioni interessanti, prima di far calare il sipario all'Olimpico Grande Torino con il destro di Zapata su assist di Adams al minuto 83.

La Samp di Pirlo elimina il Como ai rigori

Sarà la Sampdoria ad affrontare il Genoa ai 16esimi di finale di Coppa Italia. Il successo ai rigori sul Como regala il derby ai liguri, mentre i lombardi, neopromossi in A, salutano già la competizione. Sfida tra due allenatori che hanno in comune un passato da fuoriclasse del centrocampo e il primo a far festa per un gol dei suoi è Andrea Pirlo. Sono i blucerchiati, al 37', a passare in vantaggio con l'ex Ioannou che batte Reina, firma l'1-0 e non esulta. Sette minuti più tardi i lariani di Fabregas pareggiano con la rete di Cutrone. Si va all'intervallo sull'1-1, ma tra i lombardi c'è da registrare la sostituzione di Varane che, al 23', deve interrompere il suo esordio per infortunio. Nella ripresa qualche occasione ma nessun gol e, al 97', l'espulsione di Iovine per il Como. Il risultato non cambia, si va ai rigori: la Samp ne sigla quattro su 5 (di Tutino quello decisivo), il Como si ferma a 3, passano i padroni di casa, ai 16esimi sarà derby.

Il Palermo elimina il Parma

Vittoria 'corsara' per il Palermo nella sfida con il Parma nei trentaduesimi di Coppa Italia. Al 'Tardini' gli uomini di Pecchia - freschi di promozione in Serie A - hanno perso con i rosanero guidati da Dionisi per 1 a 0, dicendo così addio alla competizione, al termine di una gara condotta dalle due squadre a viso aperto e con un discreto ritmo nonostante il gran caldo. A partire meglio sono i ducali con un paio di tiri da fuori di Mihaila e Cyprien e l'opportunità di portarsi in vantaggio al 20' con un rigore fischiato dall'arbitro Perenzoni per un fallo del difensore Nikolau su Mihaila. Sul dischetto va Man che si fa parare il tiro da Gomis allungatosi sulla sinistra. Forte di un maggiore possesso palla il Palermo passa al secondo minuto di recupero con una rete di Roberto Insigne che, da posizione decentrata sulla destra, fulmina Chichizola con un tiro potente sotto la traversa su assist da calcio d'angolo di Diakité. Nella ripresa, l'inizio è ancora parmigiano con un colpo di testa del francese Bonny che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mette la palla sul fondo. Pur esercitando una maggiore pressione, la squadra di Pecchia - che ci prova con un tiro di Camara fuori misura e con un colpo di testa di Circati sventato miracolosamente da Gomis - non riesce a sfondare e il Palermo, mantenendo un possesso palla superiore al 50%, controlla il risultato guadagnandosi i sedicesimi e il Napoli, da affrontare al 'Maradona' a settembre.

Tris Brescia al Venezia

Un ottimo Brescia batte il Venezia e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Le Rondinelle di mister Maran, nonostante la differenza di categoria, al Rigamonti battono 3-1 i lagunari di Eusebio Di Francesco (neopromossi in A) e si guadagnano la sfida contro il Monza nel prossimo turno. Al 14' del primo tempo Borrelli sblocca il risultato. Si va all'intervallo sull'1-0, ma a inizio ripresa i lombardi raddoppiano con Olzer che, all'82', sigla anche il 3-0, firmando la doppietta personale e chiudendo la partita. Arriva troppo tardi, infatti, il gol dei veneti, che accorciano le distanze all'89' con Idzes. Finisce 3-1, Brescia ai 16esimi contro il Monza, Venezia eliminato.