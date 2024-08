Il Pisa di Inzaghi sbanca Frosinone, Lecce avanti col brivido

Il Pisa di Pippo Inzaghi espugna lo Stirpe e vola ai 16esimi di Coppa Italia . I nerazzurri eliminano il Frosinone di Vincenzo Vivarini e con un netto 3-0 danno una prova di forza importante. Il match si mette subito bene per i toscani, che chiudono la prima frazione di gioco avanti di due reti grazie ai sigilli di Matteo Tramoni (28') e Nicholas Bonfanti (44'). Nel finale ci pensa Arena a rendere il passivo ancor più pesante per i ciociari e a regalare ai suoi l'accesso al prossimo turno contro il Cesena.

Il Lecce elimina il Mantova, ma quanta fatica!

Vince anche il Lecce che, al Via del Mare, supera il Mantova 2-1 ma non senza fatica. Il risultato si sblocca al 14' del primo tempo con i padroni di casa che passano in vantaggio grazie alla rete siglata da Kialonda Gaspar, difensore angolano prelevato quest'estate dai portoghesi dell'Estrella Amadora. I lombardi trovano il pareggio al 28' della ripresa con il neo-entrato Bragantini. La squadra di Possanzini va di nuovo sotto tre minuti dopo, ancora Gaspar in gol, ma questa volta la rete viene annullata. I salentini non mollano e a quattro dalla fine trovano il gol della vittoria e della qualificazione con Krstovic. I giallorossi di Luca Gotti ai sedicesimi sfideranno il Sassuolo.