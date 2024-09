Coppa Italia, sedicesimi di finale: il programma con date, orari e diretta tv

Lega Serie A ha pubblicato la programmazione ufficiale del secondo turno della Coppa Italia 2024/2025. Le sfide valide per i sedicesimi di finale del torneo, vedranno la partecipazione di 16 squadre, di cui 8 reduci dalla qualificazione conquistata nel turno precedente. Agli ottavi, le 8 squadre vincitrici raggiungeranno le 8 teste di serie che esordiranno dunque nella fase successiva. Tra i match in programma, Torino-Empoli, Napoli-Palermo e il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria. Gli eventi saranno trasmessi in tv sui canali Mediaset Italia 1 e Canale 20 e in streaming sulla piattaforma Infinity.