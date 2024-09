Coppa Italia, derby per il Genoa prima della Juve: tutte le gare, arbitri e tv

Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per i sedicesimi della Coppa Italia 2024/25. A Ghersini è stato affidato il match del Torino capolista, in casa contro l'Empoli, mentre a Collu la sfida tra il Napoli di Antonio Conte e il Palermo. La Penna, invece, dirigerà il Derby della Lanterna tra il Genoa prossima avversario della Juve in campionato e la Sampdoria. Le otto squadre che passeranno il turno se la vedranno nel successivo contro le teste di serie: i bianconeri attendono la vincente di Cagliari-Cremonese, mentre i granata, in caso di qualificazione, se la vedranno con la Fiorentina.