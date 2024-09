Diretta Torino-Empoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Torino ospita l'Empoli nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La formazione granata è prima nella classifica di Serie A con 11 punti all'attivo dopo 5 giornate: ha ottenuto tre vittorie e due pareggi senza mai perdere. Anche i toscani sono imbattuti: sono a quota 9 punti con due successi e tre pari. "Il Torino è primo in classifica e sta facendo cose straordinarie come i miei ragazzi. Cagliari è stata una trasferta in cui abbiamo dovuto andare oltre, anche sul piano fisico, per portare a casa il risultato. Hanno speso molto, quando si va in campo si va sempre per fare risultato indipendentemente al valore dell'avversario" ha dichiarato l'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Torino.