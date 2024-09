Diretta Lecce-Sassuolo ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Lecce riceve il Sassuolo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia . I salentini vengono dal pareggio casalingo contro il Parma e hanno ottenuto 5 punti nelle prime 5 giornate di Serie A : un successo, due pari e due sconfitte. I neroverdi, invece, hanno vinto a Cosenza nell'ultimo turno di Serie B e hanno conquistato due vittorie, senza subire reti, nelle scorse due gare (entrambe in trasferta). Sono terzi nel campionato cadetto con 11 punti dopo 6 turni.

Dove vedere Lecce-Sassuolo

La partita è in programma alle ore 16 e sarà visibile in diretta tv su Canale 20 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Lecce-Sassuolo, probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Fruchtl; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Marchwinski, Hasa; Pierotti. Allenatore: Gotti. A disposizione: Falcone, Samooja, Pelmard, Gaspar, Bonifazi, Rafia, Coulibaly, Dorgu, Helgason, Morente, Banda, Krstovic, Rebic.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan, Muharemovic, Odenthal, Pieragnolo; Kumi, Obiang, Lipani; Antiste, Moro, Pierini. Allenatore: Grosso. A disposizione: Moldovan, Russo, Missori, Doig, Romagna, Paz, Boloca, Thorstvedt, Iannoni, Ghion, Volpato, Mulattieri, Laurentié.

ARBITRO: Perenzoni. ASSISTENTI: Palermo-Fontemurato. QUARTO UOMO: Scatena. VAR: Aureliano. AVAR: Monaldi.

