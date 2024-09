Diretta Cagliari-Cremonese ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Alle ore 18.30 , all' Unipol Domus , il Cagliari ospita la Cremonese nei sedicesimi di finale di Coppa Italia . Avvio di stagione piuttosto complesso per i sardi: dopo i pareggi interni contro Roma (0-0) e Como (1-1) sono arrivate le sconfitte contro Lecce (1-0), Napoli (4-0) ed Empoli (2-0). Nella coppa nazionale, invece, i rossoblù di Davide Nicola hanno già eliminato la Carrarese (3-1) nel turno precedente. Altalenante, invece, fin qui il percorso dei lombardi che, nel campionato di Serie B, hanno racimolato tre vittorie (1-0 alla Carrarese, 4-1 al Sassuolo e 2-1 al Catanzaro), due sconfitte (1-0 contro Cosenza e Palermo) e un pareggio (1-1 allo Zini contro lo Spezia). In Coppa Italia successo ai rigori contro il Bari. Chi avrà la meglio tra i rossoblù e i grigiorossi di Giovanni Stroppa affronterà agli ottavi la Juventus .

Cagliari-Cremonese: diretta tv e streaming

Cagliari-Cremonese, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 18.30 all'Unipol Domus di Cagliari e sarà visibile in esclusiva in diretta su Canale 20. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Cagliari-Cremonese

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Palomino, Luperto, Obert; Azzi, Makoumbou, Viola, Adopo, Augello; Felici, Lapadula. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Ciocci, Scuffet, Wieteska, Mina, Zappa, Jankto, Zortea, Deiola, Gaetano, Marin, Kingstone, Luvumbo, Pavoletti, Piccoli.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Barbieri, Milanese, Castagnetti, Vandeputte, Quagliata; De Luca, Johnsen. Allenatore: Stroppa.

A disposizione: Fulignati, Jungdal, Sernicola, Moretti, Pickel, Buonaiuto, Collocolo, Majer, Zanimacchia, Vazquez, Nasti.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo. ASSISTENTI: Yoshikawa-Laudato. IV UFFICIALE: Arena. VAR: Miele. ASS. VAR: Meraviglia.

