Miretti e lo scherzo del destino: rodaggio nel derby, poi contro la sua Juve

GENOVA - Fa la conta di presenti e assenti Alberto Gilardino alla vigilia del derby di Coppa Italia di domani sera. Ma sullo sfondo vi sono soprattutto le due gare di campionato durissime contro la Juventus e contro l’ Atalanta . Per una formazione reduce da un punto in tre gare, sconfitte con Verona e Venezia e pareggio con la Roma al 96’, non gli avversari migliori. Così come rappresenta un’insidia la stessa sfida di domani nella quale il Genoa ha tutto da perdere contro una Sampdoria che naviga nei bassifondi della serie B e sta cercando di ritrovarsi dopo il cambio in panchina con l’arrivo di Sottil . A complicare ancora di più il momento già difficile ecco gli infortuni di tre elementi molto importanti.

Gli infortunati nel Genoa

A partire da quello choc di Malinovskyi al Penzo con il giocatore già operato che tornerà a disposizione per la seconda parte di stagione nel 2025. Ma per rimanere in termini temporale molto più vicini salteranno il derby e anche la Juventus due altri pezzi da 90 come Messias ed Ekuban. Il brasiliano in realtà stava già rientrando da un infortunio muscolare quando durante l’ultimo allenamento ha subito un affaticamento al polpaccio. E se prima l’obiettivo era quello di averlo convocabile contro i bianconeri adesso si punta l’Atalanta con la speranza che il problema sia lieve e dunque si possa risolvere anche prima. Si riducono così le opzioni mediana soprattutto a livello qualitativo ma non ci sono solo brutte notizie per Gilardino che da domani invece avrà un Miretti in più.