L’ex Juve segna e si regala il Milan in Coppa Italia: Lecce-Sassuolo 0-2

Colpo Sassuolo in Coppa Italia. La formazione allenata da Fabio Grosso, sbanca il Via del Mare grazie alle reti dell'ex Juve Tarik Muharemovic e di Luca D'Andrea. Il difensore bosniaco classe 2003, si era già fatto notare al tempo della Juve Next Gen, dove si è trasferito nel 2021 guadagnandosi inoltre la convocazione in nazionale. Nell'estate 2024, il passaggio in prestito al Sassuolo, che per battere la concorrenza ha investito oltre 1 milione di euro. I neroverdi accedono così agli ottavi di finale, dove affronteranno il Milan nella doppia sfida in programma il 4 e 18 dicembre. Il Lecce di Luca Gotti - già reduce dal pareggio interno con il Parma in Serie A - tornerà invece in campo il 27 settembre a San Siro nell'incontro valido per la 6ª giornata di campionato contro i rossoneri di Paulo Fonseca.