Juve-Cagliari agli ottavi di Coppa Italia: Lapadula stende la Cremonese

CAGLIARI - Sarà il Cagliari l'avversario della Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il verdetto è arrivato dopo i 90 minuti dell'Unipol Domus con la formazione di Nicola che si è imposta di misura sulla Cremonese. Niente da fare per la squadra di Stroppa costretta ad arrendersi alla rete di Lapadula all'ora di gioco, non riesce la vittoria ad un club di B contro uno di A come avvenuto in Lecce-Sassuolo. Per i bianconeri di Thiago Motta sarà dunque scontro con i rossoblù per l'accesso ai quarti di finale.