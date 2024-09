Torino beffato in Coppa Italia: Adams non basta, passa l'Empoli in extremis

TORINO - Torino beffato all'ultimo minuto dall'Empoli, primo ko stagionale che brucia con l'eliminazione dalla Coppa Italia. Conquista gli ottavi di finale la formazione di D'Aversa che si affida ai giovani talenti della Primavera e strappa un passaggio del turno che permette agli azzurri di raggiungere la Fiorentina nel derby che metterà in palio i quarti di finale. Boccone amaro per Vanoli che nonostante il primato in Serie A è costretto ad abbanondare anticipatamente la seconda competizione nazionale.

Torino-Empoli, la partita

Equilibrio nel primo tempo che si spezza alla mezz'ora: ottima manovra dell'Empoli con Haas che arriva sul fondo e crossa per la testa di Ekong, colpo sporco che finisce sotto l'incrocio a Milinkovic-Savic battuto. La reazione granata c'è, ma è troppo timida, unico episodio un contatto tra il portiere empolese Segehtti e Adams che arbitro e Var non reputano da calcio di rigore. Nella ripresa Vanoli manda in zampo Zapata e all'ora di gioco l'attaccante colombiano si divora il pari calciando fuori davanti a Seghetti. Al 70' la chance è per Adams, il suo tiro deviato esce sull'esterno della rete. Passano tre minuti e lo scozzese pareggia: cross di Ricci e incornata che si infila in rete. Il Toro sembra provarci con più insistenza ma al 90' l'Empoli torna avanti: mischia in area di rigore e girata di Haas per il nuovo vantaggio azzurro. Al 93' Maripan gira da zero metri con Seghetti che si esalta, intervento super che manda l'Empoli ai quarti contro la Fiorentina.

