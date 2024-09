Diretta Genoa-Sampdoria ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo l'ultimo incontro dell'aprile 2022, terminato 1-0 per la Sampdoria, Marassi è pronto ad assistere nuovamente al derby di Genova. La stracittadina torna in una sfida ad eliminazione diretta, nel secondo turno di Coppa Italia, in uno scenario ancor più elettrizzante. La nuova Samp di Sottil, succeduto a Pirlo, è 17esima in Serie B con 5 punti rimediati dopo 6 giornate mentre il Genoa, reduce alla sconfitta sul campo del Venezia, ha raccolto 5 punti in 5 turni nel massimo campionato. "E' un derby e si azzera tutto. Si azzera la categoria, si azzerano le qualità tecniche e fisiche. Conteranno consapevolezza e desiderio. Chi avrà più desiderio di vincere lo farà. C'è grande fermento per questa partita e attesa. Da parte nostra ci dovrà essere e ci deve essere grande lucidità, grandissima forza, determinazione e spirito di sacrificio" ha detto Gilardino, tecnico rossoblù.