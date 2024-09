Diretta Pisa-Cesena ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Pisa riceve il Cesena per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La formazione di Filippo Inzaghi è prima nella classifica del campionato di Serie B con 14 punti dopo 6 turni e ha sempre vinto nelle ultime tre gare mentre il Cesena è a metà graduatoria a quota 10 e viene da due pareggi di fila, contro Modena e Palermo. "Affrontiamo una partita per noi importantissima per diverse ragioni; perché vogliamo dare continuità ai nostri risultati e perché vogliamo raggiungere un traguardo che manca a questa squadra da oltre 30 anni" ha detto il tecnico del Pisa, Filippo Inzaghi, alla vigilia della sfida.