Diretta Udinese-Salernitana ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

UDINE - Alle ore 18.30 , al Bluenergy Stadium , l' Udinese ospita la Salernitana nei sedicesimi di finale di Coppa Italia . I friulani, dopo un avvio di campionato da sogno con dieci punti in quattro gare (1-1 all'esordio al Dall'Ara contro il Bologna e successi su Lazio, Como e Parma), nell'ultimo turno sono caduti all'Olimpico contro la Roma, con la formazione di Ivan Juric che ha trovato la prima vittoria stagionale piegando con un netto 3-0 i bianconeri grazie alle reti, tutte mancine, di Dovbyk, Dybala (su rigore) e Baldanzi. La squadra di Runjaic , dunque, è a caccia di riscatto e dopo aver superato con un rotondo 4-0 l'Avellino nel turno precedente vuole guadagnare il pass per gli ottavi della coppa nazionale, dove ad attendere ci sono i campioni d'Italia dell' Inter . I granata, invece, hanno estromesso dalla competizione lo Spezia, battuto ai calci di rigore. Nel campionato di Serie B, poi, i ragazzi di Giovanni Martusciello hanno conquistato sette punti in sei gare: vittorie contro Cittadella (2-1) e Sampdoria (3-2), pareggio per 0-0 contro la Reggiana nell'ultima uscita e ko contro Südtirol (3-2), Mantova (1-0) e Pisa (2-3).

Udinese-Salernitana: diretta tv e streaming

Udinese-Salernitana, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 18.30 al Bluenergy Stadium di Udine e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 20. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.