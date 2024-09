Genoa-Samp, alta tensione: scontri tra tifosi vicino allo stadio prima del derby

Genoa-Sampdoria, scontri tra tifosi per il derby

Gli scontri tra gli ultras di Genoa e Sampdoria si sono verificati nel primo pomeriggio in Via del Piano e Via Monticelli, non lontano dallo Stadio Luigi Ferrarris in cui questa sera verrà disputato il derby. I tifosi hanno acceso fumogeni e hanno iniziato a lanciare oggetti gli uni contro gli altri, tanto da costringere polizia e carabinieri ad intervenire. In vista dell'avvicinamento partita, ritenuta ad alto rischio per le tensioni tra le tifosorie degli ultimi mesi, Questura e Prefettura hanno potenziato la presenza sul territorio con l'utilizzo di un elicottero in grado di effettuare riprese notturne. Resta da capire se questa situazione potrà influenzare o meno il regolare svolgimento del derby, con il fischio d'inizio in programma alle ore 21.