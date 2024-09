Il Cesena continua il sogno Coppa Italia, Pisa ko: ottavi contro l'Atalanta

PISA - Dopo la sorprendente vittoria al Bentegodi contro l'Hellas Verona, il Cesena continua il suo sogno in Coppa Italia e strappa il pass per i quarti di finale superando per 1-0 il Pisa in trasferta nel turno di qualificazione tutto tra squadre di B. All'Arena Garibaldi, la formazione di Mignani vince di misura grazie ad una rete nella ripresa di Celia e si regala una affascinante sfida contro l'Atalanta di Gasperini. Festa per i bianconeri di romagna, delusione per i nerazzurri di Filippo Inzaghi che non riescono a dare seguito all'ottimo 3-0 rifilato nel precedente turno al Frosinone.