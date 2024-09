Miretti sbaglia, Sekulov no: la Samp elimina il Genoa ai rigori

GENOVA - Va alla Sampdoria il Derby della Lanterna , valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia . La formazione blucerchiata, passata in svantaggio al nono minuto di gioco con Pinamonti su assist di Badelj, prolunga la sfida fino ai tiri dal dischetto grazie alla rete di Borini - subentrato da appena 7' - all'83'. In casa Genoa esordio da incubo per Fabio Miretti, che sbaglia il primo penalty , seguito poi da quello fatale di Zanoli. Gli uomini di Sottil, subentrato a Pirlo, esultano con un altro ex Juve, Sekulov, e con Barreca, che trasforma quello decisivo a oltranza: negli ottavi c'è la Roma.

Genoa-Sampdoria, la cronaca

A trovare il vantaggio è la formazione di Giardino, che dopo 9 minuti sfrutta l'errore in impostazione di Romagnoli con il servizio di Badelj per Pinamonti, rapido nel girarsi e battere Silvestri. Genoa avanti e reazione immediata della Samp, che ribalta il campo con Bereszynski e si fa pericolosa con Coda, forte ma centrale la sua conclusione. Il 9 dei blucerchiati si farà però rivedere poco più tardi, raccogliendo una palla sporca in area e calciandola in girata, ma è ancora Leali a dirgli di no. Ritmo e intensità in una gara evidentemente sentita e accesa per entrambe le squadre, con la Samp che nel finale di primo tempo avrà la terza occasione per il pari, stavolta con La Gumina, che entra in area e lascia partire il tracciante mancino sul quale Leali tira fuori un'altra parata reattiva in tuffo. Si va all'intervallo e al rientro in campo qualche errore tecnico, sintomo delle energie spese, indirizza le manovre di entrambe le squadre. Poche le occasioni e diversi i cambi sia per il Genoa che per la Sampdoria, in un finale dove l'undici di Gilardino cerca di difendersi ordinato mentre i blucerchiati provano a creare densità sulla trequarti avversaria. Sarà proprio Sottil, però, ad avere ragione sui cambi, all'83', con il neoentrato Borini che riceve un pallone rasoterra al limite dell'area genoana e con il destro lo spedisce dove Leali stavolta non può nulla. Parità ristabilita e risultato che si assesta sull'1-1 finale che porta, come da nuovo regolamento, direttamente ai calci di rigore: a trionfare è così la Samp, col Genoa che paga a caro prezzo gli errori dal dischetto di Miretti e Zanoli.