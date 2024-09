Diretta Napoli-Palermo ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli di Antonio Conte si gioca l'accesso agli ottavi di Coppa Italia ospitando stasera i Palermo (8° a pari merito con altre squadre in serie B). L’attesa della piazza per questo ritrovato derby del Sud è forte e il Napoli vuole anche riscattarsi rispetto alla modesta esibizione con il Modena, eliminato nel turno precedente solo ai calci di rigore. Vincere, magari anche in scioltezza, utilizzando una batteria di fuoco con Neres finalmente titolare e Ngonge sugli esterni, mentre Raspadori e Simeone si aiuteranno al centro dell’attacco. E il Cholito proprio contro il Palermo ha siglato una doppietta in campionato, nel dicembre 2016, quando indossava la maglia del Genoa. Stasera le squadre giocheranno con il lutto al braccio in onore delle 4 vittime di Saviano.