Diretta Monza-Brescia ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MONZA - Alle ore 18.30, all'U-Power Stadium, il Monza ospita il Brescia nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Avvio di stagione piuttosto complesso per i brianzoli che dopo cinque giornate di campionato non hanno ancora centrato la prima vittoria e hanno totalizzato appena tre punti. Nel turno precedente i biancorossi di Alessandro Nesta hanno eliminato il Südtirol ai calci di rigore. Inizio altalenante anche per le Rondinelle che hanno messo insieme tre vittorie e altrettante sconfitte fin qui in Serie B. In Coppa Italia, invece, i lombardi di Rolando Maran hanno estromesso dalla competizione il Venezia, battuto 3-1 al Penzo. La vincente della sfida dell'U-Power Stadium affronterà agli ottavi il Bologna di Vincenzo Italiano.