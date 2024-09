Genoa-Samp, feriti tifosi e forze dell'ordine: caos prima e dopo il derby

Situazione spiacevole nella giornata di ieri, 26 settembre, quando prima e dopo il derby della Lanterna tra Samp e Genoa, nei pressi dello stadio Marassi, si sono verificati duri scontri tra le forze dell’ordine e i tifosi delle due squadre. Gli ultras delle due fazioni, 300 doriani e circa 200 genoani, si sono trovati nelle vie della città e hanno dato vita a una vera e propria guerriglia urbana protrattasi per diverse ore. Cassonetti in fiamme, lancio di fumogeni, disordini e tafferugli per le strade di Genova che hanno portato a 38 feriti. Tra questi 15 uomini della Polizia, 11 militari dell’Arma dei Carabinieri e 9 tifosi.