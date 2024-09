Il Napoli di Conte è già una macchina da gol: cinque reti al Palermo

Napoli-Palermo, la partita

La formazione di Conte mette subito in discesa la sfida e in 12 minuti di gioco è già avanti 2-0 grazie ai due gol di Ngonge, che prima sblocca al 7' e poi raddoppia al 12'. Prima dell'intervallo arriva la terza rete azzurra, realizzata da Juan Jesus. Nella ripresa, con il Palermo in 10 dal 59' per l'espulsione di Vasic, il Napoli dilaga: David Neres firma il poker al 70', trovando il suo primo gol con la maglia dei partenopei, e infine McTominay (anche per lui prima rete in Italia) segna il definitivo 5-0 al 77'.