Conte: "Stiamo ricostruendo il Napoli, una partita a settimana aiuta"

Le parole di Conte dopo Napoli-Palermo

"L'approccio al match è stato importante, volevamo assolutamente passare il turno. Mi è piaciuta la tensione, la determinazione, la voglia e la cattiveria che hanno messo i ragazzi i campo. C'è e ci sarà però sempre da lavorare per smussare alcuni difetti. Quello che mi piace di questo gruppo è la bontà di questi ragazzi, soprattutto di quelli che c'erano già. Poi tutti i nuovi arrivati si sono integrati benissimo, riuscendo a lavorare bene come credo si riesca a percepire. Stiamo ricostruendo su una vecchia base, mettendo dentro giocatori che hanno portato un'energia nuova. Non avere le coppe è sicuramente una cosa importante, perché per il tipo di lavoro che facciamo abbiamo bisogno di tempo per provare alcune situazioni di gioco" ha aggiunto Conte.