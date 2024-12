Fonseca: "Coppa Italia, Milan in finale! Bove? Guardavo la partita e..."

Milan, Fonseca: "Coppa Italia? Vogliamo la finale"

Fonseca ha quindi ribadito l'importanza di questo trofeo: "Il Milan non vince la Coppa Italia da tanto tempo, dobbiamo essere ambiziosi. Non guardiamo però troppo avanti, pensiamo solo a domani. Se vogliamo andare in finale, che deve essere il nostro obiettivo, dobbiamo vincere domani. Turnover? Se non gestiamo bene la squadra e i giocatori potremmo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo. Io ho fiducia in tutti, ci sarà qualche cambio, ma sempre con l'obiettivo di vincere la partita. Maignan non ci sarà per un intervento ai denti e anche Theo per una contusione al piede. Gli altri sono tutti pronti per giocare, io metterò in campo una squadra per vincere".