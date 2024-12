Diretta Milan-Sassuolo ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan ospita il Sassuolo nell'incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri si presentano all'appuntamento reduci dal successo in campionato contro l'Empoli (3-0), che ha rinnovato ancora una volta nei tifosi la speranza di avere imboccato la strada della continuità. Prima ancora, la vittoria poco convincente contro lo Slovan Bratislava (3-2) e il pareggio contro la Juventus (0-0). Dall'altra parte del campo c'è ora il Sassuolo, prima in classifica Serie B, dove ha rimediato un bilancio di 1 pareggio e 4 vittorie consecutive. Per gli uomini di Grosso, l'ottavo di Coppa è l'occasione di riaffacciarsi per una sera sulla massima serie del campionato, dove punta a tornare da capolista. Al secondo turno, i neroverdi hanno superato il Lecce per 2-0: a segno il bosniaco in prestito dalla Juve Muharemovic e D'Andrea. I prossimi impegni stagionali, vedranno i rossoneri scendere sul campo dell'Atalanta nella gara in programma venerdì 6. Mentre il Sassuolo ospiterà la Sampdoria.