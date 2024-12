Diretta Bologna-Monza ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Ad aprire il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia sarà la sfida delle 18.30 allo stadio Renato Dall'Ara tra Bologna e Monza . I rossoblù di Vincenzo Italiano , reduci dal successo in campionato contro il Venezia (3-0), fanno il proprio ingresso in tabellone. I brianzoli di Alessandro Nesta , che invece in Serie A non vincono dal 21 ottobre (3-0 contro l'Hellas Verona al Bentegodi) e nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 al Sinigaglia contro il Como, nella coppa nazionale hanno già superato due turni estromettendo dalla competizione prima il Südtirol (9-8 dcr) e poi il Brescia (3-1). Le due formazioni si sono sfidate in campionato lo scorso 22 settembre all'U-Power Stadium, con gli emiliani che hanno avuto la meglio grazie alle reti di Urbanski e Castro che hanno vanificato il momentaneo pareggio di Djuric. Tornando alla Coppa Italia, chi vincerà affronterà ai quarti di finale una tra Atalanta e Cesena.

SEGUI BOLOGNA-MONZA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Bologna-Monza: diretta tv e streaming

Bologna-Monza, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Bologna-Monza

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Odgaard. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Skorupski, Corazza, Erlic, De Silvestri, Lucumi, Miranda, Posch, Fabbian, Freuler, Urbanski, Castro, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; D'Ambrosio, Caldirola, Izzo; Birindelli, Sensi, Valoti, Martins; Ciurria, S. Vignato; Petagna. Allenatore: Nesta.

A disposizione: Turati, Mazza, Caprari, Djuric, Pedro Pereira, Forson, Pablo Marì, Maric, Bondo, Bianco, Carboni, Mota Carvalho, Postiglione, Colombo, Kyriakopoulos.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno. ASSISTENTI: Bercigli-Cortese. IV UFFICIALE: Rutella. VAR: Baroni. ASS. VAR: Paterna.

