Italiano: "Crediamo nella Coppa Italia. Orsolini? Lamentava già un fastidio"

Italiano sul format della Coppa Italia

"Secondo me il format inglese è bellissimo, con squadre grandi che vanno in casa delle piccole. Sono convinto che questo sarebbe il format giusto, soprattutto se si vuole portare più gente e riempire gli stadi. Oggi ci adeguiamo al format che c'è in Italia, con le partite secche e gli eventuali rigori. Tutto è migliorabile... Chissà in futuro cosa accadrà. E' un peccato vedere gli stadi non pienissimi, non avere la spinta che si ha in Champions o in campionato...Oggi noi abbiamo affrontato la partita come fosse una finale e avere lo stadio pieno sarebbe stato bellissimo. Io non sono nessuno per giudicare, ma vedo che negli altri paesi un format diverso porta più gente allo stadio".