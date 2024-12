Diretta Fiorentina-Empoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Alle ore 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina ospita l'Empoli nel derby toscano valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Scossa dal malore che ha colpito Edoardo Bove durante il match di campionato contro l'Inter, poi rinviato a data da destinarsi dopo appena un quarto d'ora dal fischio inizio, la Viola scenderà regolarmente in campo. Inizialmente gli avversari avevano dato la disponibilità a posticipare la gara ma convinti dallo stesso centrocampista ex Roma, attualmente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Careggi, i gigliati sono tornati ad allenarsi al Viola Park. Quindi "the show must go on". La formazione di Raffaele Palladino fa il proprio ingresso nel tabellone mentre quella di Roberto D'Aversa ha già battuto Catanzaro (4-1) e Torino (2-1). Le due formazioni si sono affrontate lo scorso 29 settembe al Castellani (0-0). La vincente sfiderà ai quarti una tra Juve e Cagliari.