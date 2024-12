Baroni sfida Conte, duello tra ex Juve: “Napoli primo con merito, Lazio pronta"

Per la Lazio è tempo di scendere in campo anche in Coppa Italia e lo farà subito con un big match: i biancocelesti affronteranno il Napoli di Conte ( qui la conferenza ) all'Olimpico nella sfida valida per gli ottavi di finale della competizione. La vincente affronterà poi una tra Inter e Udinese. Baroni ha presentato la sfida, elogiando anche il tencico rivale e raccontando degli anni vissuti a stretto contatto.

Lazio-Napoli, la conferenza di Baroni

L'allenatore ha spiegato subito il valore della Coppa Italia: "È una competizione a cui teniamo, vogliamo far bene. Ieri abbiamo lavorato con attenzione e voglia, chiaramente abbiamo delle defezioni e proveremo a recuperare qualche giocatore oggi. Poi si gioca con la prima in classifica, meritatamente prima in classifica e vogliamo far bene". Prima di analizzare il match e gli avversari, Baroni ha voluto mettere un punto sugli errori arbitrali: "Alla fine in un campionato sbagliano tutti, come sbaglio io e sbagliano i calciatori. Io non porto mai la squadra su quel terreno, noi dobbiamo pensare solo al lavoro e abbiamo massima fiducia in tutto e tutti". Poi ha fatto chiarezza sulla condizione della rosa: "Abbiamo dei giocatori quasi pronti al rientro, ieri Castrovilli ha fatto il primo allenamento con la squadra e può fare qualche minuto. Per noi è un aspetto positivo perché ci teniamo al ragazzo, conosciamo il suo percorso e lo vogliamo con noi. Qualche giocatore è uscito con qualche problemino da Parma, vediamo se riusciamo a recuperarlo anche con un minutaggio parziale. Tavares per domani non c'è. Dia? Domani non credo sarà a disposizione, ma è possibile un recupero per domenica". Poi su Conte...