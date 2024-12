Kean segna, poi sbaglia: Fiorentina ko ai rigori. Empoli: Juve o Cagliari?

L'Empoli batte la Fiorentina nel derby toscano e vola ai quarti di finale della Coppa Italia grazie alla lotteria dei calci di rigore. Nei 90 minuti regolamentari, la gara è terminata in parità col punteggio di 2-2. Inizia bene l'Empoli che passa subito in vantaggio con Ekong che sfrutta un clamoroso errore della retroguardia viola e termina così in vantaggio la prima frazione di gioco. Nella ripresa è un'altra Fiorentina che trova prima il pari al 59° con il solito Kean e poi passa in vantaggio con Sottil al minuto 70, complice anche una deviazione di Gosens. L'Empoli non demorde e la squadra di D'Aversa trova il pari con Sebastiano Esposito al 75° su imbeccata di Henderson. La gara termina in parità e si va direttamente ai calci di rigore dove finisce 4-3 per l'Empoli: decisiva la firma di Esposito dagli 11 metri dove, per la squadra di Palladino hanno fallito Ranieri e Kean. Ora i ragazzi di D'Aversa affronteranno la vincente della sfida tra Juventus e Cagliari.