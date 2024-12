Diretta Lazio-Napoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Napoli si affrontano negli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti, dopo cinque vittorie consecutive in campionato, nell'ultimo turno sono caduti al Tardini contro il Parma (3-1). Ne hanno approfittato per allungare in classifica gli azzurri, capolista del torneo, che grazie alla rete di Scott McTominay hanno battuto il Torino. Tornando al trofeo nazionale, la formazione di Marco Baroni fa il proprio ingresso in tabellone mentre quella di Antonio Conte ha già eliminato il Palermo, sconfitto con un netto 5-0. La vincente sfiderà ai quarti di finale una tra Inter e Udinese. Lazio e Napoli si ritroveranno una contro l'altra domenica alle 20.45 al Maradona per il match valido per la 15ª giornata di Serie A.