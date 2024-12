L’arbitro di Juve-Cagliari: un solo precedente ma "tanti piccoli errori"

ROMA - Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma da martedì 17 a giovedì 19 dicembre.

La Juventus ospiterà il Cagliari nel match che si giocherà martedì 17 dicembre (ore 21) per cercare di raggiungere i quarti di finale dove l'attende l'Empoli. A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Ermanno Feliciani della sezione di Teramo: gli assistenti saranno Vecchi e Di Gioia mentre il quarto uomo sarà il signor Bonacini. Al VAR ci sarà Pezzuto, mentre AVAR sarà Di Paolo.

Feliciani, i precedenti con la Juventus

Per Feliciani si tratta della seconda direzioni in carriera dei bianconeri. Infatti c'è un solo precedente che risale alla scorsa stagione quando, alla decima giornata, la Juve superò in casa il Verona per 1-0: una prestazione poco convincente dove il fischietto di Teramo pagò la poca esperienza, aiutato dal Var nelle chiamate importanti ma commise tanti piccoli errori durante l'arco della partita come la simulazione non vista di Faraoni che portò poi all'annullamento del gol di Kean. Fu una partita difficile anche a livello comportamentale dove, citando la moviola di Calvarese, Feliciani fu rivedibile soprattutto nel rapporto con i calciatori.