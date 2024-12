Gasperini: “Atalanta da Scudetto? Parlare ora non aggiunge niente”. Su Zaniolo...

"Zaniolo? Per fortuna abbiamo molta pazienza"

Su De Roon e Lookman recentemente premiati (Benemerenza Civica di Bergamo per l'olandese e pallone d'oro africano per l'attaccante): "Per me sono trofei importanti. Per tanto tempo l'obiettivo è stato migliorare i giocatori e vederli arrivare a traguardi più importanti. Il merito non è mio, è tutto l'ambiente che aiuta i calciatori a migliorarsi, a crescere, dà la serenità e le condizioni migliori per poter fare al meglio la loro carriera. Il merito principale è dei calciatori, loro hanno dei mezzi, possiamo solo aiutarli a tirarli fuori". Su Zaniolo: "Sotto l'aspetto atletico e dinamico è cresciuto, arrivava da un lunghissimo infortunio. Per lui, come per gli altri, ciò che parla è sempre il campo, la valutazione delle prestazioni. Sicuramente è in un momento di crescita, poi ci sono le partite, fortunatamente abbiamo sempre la pazienza di aspettare tutti e la fiducia che tutti possano fare il massimo". Poi l'allenatore ha concluso: "Noi dobbiamo diventare sempre più forti come squadra, al di là dei singoli, perché lo sport è di squadra. Quando una formazione si completa bene, tutti si mettono nelle condizioni di poter dare un contributo importante anche per tutti gli altri diventi migliore. Se basterà per raggiungere traguardi più ambiziosi saremmo più contenti".