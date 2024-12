La Juve che i tifosi vogliono: poker in Coppa, capolavori Koopmeiners e Nico

Benvenuti alla festa Juve, che scopre e riscopre se stessa in una notte di tante difficoltà e esperimenti, che forse mostrano a Motta la strada giusta per sbloccare questa squadra e darle la fiducia e il coraggio che a volte manca e che può cambiare il corso di una stagione. Cagliari travolto 4-0, con un gol più bello e difficile dell'altro, con ritorni in campo e ritorni nei ruoli da protagonisti che serviranno, e non poco, nel momento topico della stagione cerchiato in rosso sul calendario della Continassa: Gennaio 2025, tempo di verdetti, ma per arrivarci c'era questa Coppa da non fallire - obiettivo centrato, via ai quarti di finale - e ci sono ancora due partite pesanti, Monza e Fiorentina, da non sbagliare.