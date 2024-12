Atalanta-Cesena senza storia: 6-1, c’è il Bologna ai quarti di Coppa Italia

L'Atalanta travolge il Cesena per 6-1 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà il Bologna che agli ottavi aveva liquidato il Monza per 4-0. La squadra di Gasperini chiude i giochi già dopo 9 minuti grazie alle reti di Zappacosta e De Ketelaere. Il belga firma la sua doppietta dopo la rete di Samardzic che si ripete grazie al gol del 6-0. In mezzo c'è gloria anche per Brescianini, con il match chiuso per 6-1 dopo il gol della bandiera dei romagnoli firmato dal subentrante Ceesay.