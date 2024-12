Diretta Inter-Udinese ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Inter ospita l'Udinese nell'incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri si presentano all'appuntamento reduci dal successo travolgente sulla Lazio, e in caso di vittoria contro la formazione di Runjaic, ritroverebbero i biancocelesti all'appuntamento del 5 febbraio allo stadio Olimpico. Gli uomini di Inzaghi sono dunque chiamati a riscattare l'esito della scorsa edizione, terminata ai quarti di finale contro il Bologna di Motta. Quanto ai friulani, il bilancio delle ultime 5 gare di campionato riporta 1 pareggio, 1 vittoria e 3 sconfitte: l'ultima contro il Napoli al Bluenergy Stadium (prossima sede della Supercoppa Europea). Il calendario dei prossimi impegni, prevede invece la sfida interna con il Como per l'Inter, e la trasferta di Firenze per l'Udinese: gare in programma il 23 dicembre rispettivamente alle ore 20.45 e 18.30.