Arnautovic-Asllani, Udinese ko: Inter ai quarti di Coppa Italia contro la Lazio

L'Inter batte a San Siro l'Udinese col punteggio di 2-0 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove a Febbraio affronterà la Lazio in gara unica. La squadra di Simone Inzaghi chiude la pratica già nel primo tempo quando prima Arnautovic e Asllani poi, direttamente da calcio d'angolo, regalano il doppio vantaggio ai nerazzurri. Poco prima del raddoppio, gara sospesa per alcuni minuti a causa di un malore ad un tifoso sugli spalti, prontamente soccorso da alcuni infermieri e portato in ospedale. Nella ripresa l'Inter controlla la gara alla ricerca del tris che però non arriva anche a causa del palo colpito da Taremi nel finale.