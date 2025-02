Diretta Atalanta-Bologna ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Atalanta e Bologna scendono in campo al Gewiss Stadium nell'incontro valido per l'accesso in semifinale di Coppa Italia. Le squadre si ritrovano dopo la gara di andata in campionato del 28 settembre, quando al Dall'Ara la Dea pareggiò i conti con Samardzic al 90' dopo il vantaggio di Castro (ritorno in programma il 13 aprile). Gli uomini di Gasperini si presentano all'appuntamento con un bilancio di 2 vittorie, 1 ko e 2 pareggi: l'ultimo in casa con il Torino, che ha smorzato l'entusiasmo della prestazione esibita in precedenza sul campo del Barcellona. La classifica di Serie A riporta 47 punti, con un vantaggio sulla Lazio ridotto a 5 lunghezze dopo il successo dei biancocelesti a Cagliari. Il calendario prevede poi a trasferta di Verona e la prima delle 2 sfide con il Brugge che mettono in palio i playoff di Champions League. La formazione di Italiano è invece reduce dalla vittoria interna contro il Como e prima ancora dal pareggio con lo Sporting Lisbona con cui si è concluso l'emozionante ritorno in Europa. Risultati a loro volta preceduti dall'1-1 con l'Empoli e dai successi su Borussia Dortmund e Monza, che in Serie A hanno permesso ai rossoblù di rientrare dall'ultima giornata con 37 punti per il 7º posto a -2 dalla Fiorentina. I prossimi impegni stagionali prevedono la trasferta di Lecce e la sfida con il Torino. Quanto al tabellone di Coppa Italia, mercoledì 5 si affronteranno Milan e Roma a San Siro. Poi sarà il turno di Inter-Lazio e della Juve che riospiterà l'Empoli.