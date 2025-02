Italiano esulta: “Siamo riusciti a fare la storia. Arrivare in finale..."

BERGAMO - "Oggi il focus era su questa partita, sapevamo che erano 26 anni che il Bologna non arrivava in semifinale. L’abbiamo cercata, ci siamo detti che volevamo fare la storia e ci siamo riusciti. Alla fine siamo stati premiati da Castro, che è entrato con una mentalità incredibile. Passiamo il turno e siamo felici". Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il successo, nei quarti di finale di Coppa Italia, al Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini: "Le sostituzioni in ritardo? Ero pronto, ma ho detto ai ragazzi di aspettare e vedere i cambi dell’Atalanta prima, per capire cosa potessero cambiare. Appena abbiamo visto come si erano posizionati allora abbiamo deciso di far entrare Castro e gli altri. Se si va in campo con questa voglia di determinare si possono vincere le partite".